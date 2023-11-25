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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:08

Sular çekildi eski köy ortaya çıktı! Menzelet Barajı altında kalmıştı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı altında kalan eski yerleşim yeri, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

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