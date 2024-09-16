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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 11:33

Şu ana kadarki en büyük mikrobiyalit! Van Gölü'nde yeni keşif

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde şu ana kadarki en büyük mikrobiyalit keşfedildi.