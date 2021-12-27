Sonunda bu da oldu! Yumurtanın sahtesini yaptılar

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Kabuğunda kalsiyum, içinde ise sodyum aljinat, şap, jelatin ve renklendirme maddeleri kullanılıyor. Yetkililer maliyeti gerçek yumurtanın beşte biri kadar ucuz olduğu için sahte yumurta üretildiğini söylüyor.

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İlk olarak Çin'de yapılan sahte yumurtanın üretimi, diğer ülkelere sıçramaya başlamış. En son Malezya'da üretim merkezleri bulunmuş.

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Bazı ülkeler halkı bilinçlendirmek için televizyonda yumurtanın sahtesiyle gerçeğini ayırt etmenin yöntemlerini anlatan yayınlar yapmaya başlamış bile.



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Eğer yumurtanın şekli normal değilse ve sarısını çevreleyen beyaz zar yoksa veya kırıldığı zaman sarısı hızla beyaza karışıyorsa yumurtanın sahte olma ihtimali yüksek.

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Ayrıca yapay yumurtaların kabuğunun normalden daha parlak ve sert olduğu, sallayınca içinden ses geldiği uyarısı da yapılıyor.

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Uzmanlar, sahte yumurtanın karaciğer, beyin ve sinir sisteminde rahatsızlıklara sebep olduğunu belirtiyor.

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Bir dakika içerisinde marul yetiştirebilir misiniz?

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Bu fotoğraflarla 1 dakika içerisinde marul yetiştirme tekniğini öğrenebilirsiniz.

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Bu süreç, ilk başta "Çin işi" sahteciliğin geldiği son nokta gibi görünse de...

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Fotoğrafta üretilen marul, Japonya'da yapılıyor.

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Ve aslında sahte değil, sadece balmumundan.

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Sıcak balmumunu su dolu leğenin içine döken usta, daha sonra marifetli parmaklarıyla balmumunu adeta açıyor.

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Daha sonra bu açtığı balmumunu marul gibi top haline getiren usta, son olarak üzerine bir kat daha balmumu ekliyor.

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Büyük marulun üzerine son küçük parçayı da ekleyince, gerçeğinden ayırt edilemez hale geliyor.

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Hele ki bir bıçak alıp, ikiye bölünce...

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