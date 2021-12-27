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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:15

Sonunda bu da oldu! Yumurtanın sahtesini yaptılar

Çinlilerin sahtesini yapmadıkları bir yumurta kalmıştı, sonunda o da oldu. Hem de o kadar gerçekçi ki yiyenler bile yumurtaların sahte olduğunu anlamakta zorlanıyor.Sahte yumurtalar tamamen kimyasal maddelerden yapılıyor.

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