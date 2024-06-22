Sonu olmayan yolda şarampole uçtular! Araçtaki iki kişi hastaneye kaldırıldı

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait maden sahasına geçtiğimiz hafta pazartesi günü saat 12.00 sıralarında pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, maden sahasında sonu olmayan bir yola girdi.

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Bir süre ilerleyen araç, yoldan aşağıya şarampole uçtu.

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Kazada araçtaki iki kişi yaralanırken, madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.

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