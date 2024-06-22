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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:53

Sonu olmayan yolda şarampole uçtular! Araçtaki iki kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Eyüpsultan'daki bir maden sahasında sonu olmayan yola giren araç, yol bitince şarampole uçtu. Araçtaki iki kişi, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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