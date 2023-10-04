Sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı! Çam Dağı'nda kartpostallık görüntü

Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini yansıtmaya başladı.

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İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonlarından oluşan manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yapma imkanı bulan ziyaretçiler, sonbahar aylarında ise sarı, kahve ve kızılın ahengini izlemenin keyfini yaşıyor.