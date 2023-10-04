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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 15:25

Sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı! Çam Dağı'nda kartpostallık görüntü

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'ndaki ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

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