  • $18,7946
  • 20,3156
  • 1154.66
  • 5054.66

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 10:09

Son yılların en kurak kışı! Dron ile çekilen fotoğraflar gözler önüne serdi

Kırıkkale'de son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Bin 744 rakımlı Dinek Dağında geçen yıl Ocak ayında ve bu yıl Ocak ayında, aynı noktalardan 'dron' ile çekilen fotoğraf ve görüntüler, bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.