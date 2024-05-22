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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:35

Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı! Sıcaklık normaline göre 4,3 derece yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu açıklandı. 2024 yılı nisan ayında ortalama sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olup, 2024 yılı nisan ayı sıcaklığı ise 16,6 derece olarak gerçekleşti. 2024 yılı nisan ayı, 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalamasının 4,3 derece üzerinde yaşandı. 2024 yılı nisan ayı, son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

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