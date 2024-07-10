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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:05

Son 30 yılda yüzde 50'den fazlası yok oldu! Anadolu'nun en eski tanıkları

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 4 yıl önce 'milli park' ilan edilen Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda bulunan buzullar, her geçen yıl küresel ısınma nedeniyle eriyor. Yıllar önce yer yer 200 metreyi aşan dikey buzul tabakaları şu an 50 metreye kadar düştü.