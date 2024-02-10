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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 11:17

Son 20 yılın kar rekoru da kırıldı! Artvin'in Şavşat ilçesinde kar esareti yaşanıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar esareti yaşanıyor. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Otomobillerin kara gömüldüğü, ulaşımda ve enerjide aksamaların yaşandığı ilçede 3 günlük yağışla, son 20 yılın kar rekoru da kırıldı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Son 20 yıldır böyle bir kar görmedik.” dedi.

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