SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri!

Çanakkale Boğazı ve Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren Mert, SOLOTÜRK'ün tek kişilik F-16 uçağıyla birbirinden zorlu akrobasi hareketleri yaparak, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Tabya boyunda binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlenen ve yaklaşık 20 dakika süren gösteri, Pilot Binbaşı Mert'in uçağıyla halkı selamlamasıyla sona erdi.

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SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı törenleri kapsamında yarın ve 25 Nisan'da da Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yapacak.