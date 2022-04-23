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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:50

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

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