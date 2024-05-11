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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:45

Sokaktaki bütün araçların lastiklerini patlattı! Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul Beyoğlu'nda kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastikleri bir şüpheli tarafından bıçakla patlatıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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