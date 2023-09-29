ŞOK Cumartesi fırsatları: ŞOK 30 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı!
ŞOK cumartesi kataloğu her hafta sonu yoğun ilgi görüyor. ŞOK marketten alışveriş yapmak isteyenler bu haftanın fırsatlarını araştırıyor. ŞOK'ta 30 Eylül itibari ile çocuklar için çok sayıda oyuncak çeşidi satışa sunulacak. 5'li araba seti 219 TL'den, büyük boy oyun çadırı 246 TL'den, sevimli hayvan arkadaşları 29,95 TL'den satılacak. Ayrıca Winex akıllı saat 949 TL'den, Winex oyun konsolu 1699 TL'den, Winex bluetooth kulaklık 229 TL'den satışa sunulacak...