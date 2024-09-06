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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2024 Cuma 13:05

Söğüt'ten cihan devletine giden yolun banisi Ertuğrul Gazi anılıyor

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, bu yıl 743'üncüsü düzenlenen 'Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' kapsamında, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinin yakınında gerçekleştirilen etkinliklerle anılıyor.