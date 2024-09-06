Söğüt'ten cihan devletine giden yolun banisi Ertuğrul Gazi anılıyor

Yurdakul, Sultan 2. Abdülhamid'in de benzer şekilde "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra ülkenin birlik ve beraberliğinin tehlikeye düştüğü bir dönemde köklere yöneldiğini kaydetti.

Bu kapsamda 2. Abdülhamid'in, Söğüt'te kendi adını verdiği külliyeyi yaptırdığını ve Ertuğrul Alayı ile Bilecik merkezli Ertuğrul Sancağı'nı kurduğunu dile getiren Yurdakul, "2. Abdülhamid tarafından restorasyonu yaptırılan altıgen planlı Ertuğrul Gazi Türbesi, en kıymetli maddi kültür varlıklarımızdan biridir. Bu türbenin haziresi de Ertuğrul Gazi'nin yoldaşlarına ve diğer kurucu atalarının mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.