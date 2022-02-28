Sizi derinden etkileyecek fotoğraf ve hikayeleri

İkinci Dünya Savaşı gazisi Belarus'lu Konstantin Pronin, kurtuluş günü etkinliği için "yaşayan son gazi" olarak tören alanında beklerken. 9 Mayıs 2011, Moskova, Rusya

Hubble teleskopu ile görüntülenen galaksiler

2005 yılında Spirit tarafından çekilen Mars'da gün batımı

Bomba yüklü bir araçtaki bombayı etkisiz hale getirmek için araca doğru yürüyen askerin yalnızlığı, İrlanda

İkinci Dünya Savaşı sırasında trenden inen Yahudi'ler ilk kez ölüm kampına gitmek yerine, kurtarıldıklarını anladıkları andaki mutlulukları

Bir Nazi mitingi, Nuremberg, 1937

Kaza sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açan adamın üzüntüsü

Filipinler'de ailesinin fotoğrafını çekerken katilini de fotoğraflayan politikacı

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Hollanda'lı iki mühendisin son fotoğrafı.. Tamir ettikleri yel değirmeni onlar üzerindeyken yanmaya başlar ve mühendisler kurtarılamaz. 29 Ekim 2013

