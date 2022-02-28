Sizi derinden etkileyecek fotoğraf ve hikayeleri

İkinci Dünya Savaşı gazisi Belarus'lu Konstantin Pronin, kurtuluş günü etkinliği için "yaşayan son gazi" olarak tören alanında beklerken. 9 Mayıs 2011, Moskova, Rusya
Hubble teleskopu ile görüntülenen galaksiler
2005 yılında Spirit tarafından çekilen Mars'da gün batımı
Bomba yüklü bir araçtaki bombayı etkisiz hale getirmek için araca doğru yürüyen askerin yalnızlığı, İrlanda
Neil Amstrong'un ay yürüşü sonrasındaki ilk fotoğrafı
İkinci Dünya Savaşı sırasında trenden inen Yahudi'ler ilk kez ölüm kampına gitmek yerine, kurtarıldıklarını anladıkları andaki mutlulukları
Bir Nazi mitingi, Nuremberg, 1937
Ay yörüngesinden dünyaya bakış, 1969
Kaza sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açan adamın üzüntüsü
Filipinler'de ailesinin fotoğrafını çekerken katilini de fotoğraflayan politikacı
Hollanda'lı iki mühendisin son fotoğrafı.. Tamir ettikleri yel değirmeni onlar üzerindeyken yanmaya başlar ve mühendisler kurtarılamaz. 29 Ekim 2013
Tren beklerken aniden ölen adam için dua okuyan rahip, Shanxi Taiyuan Tren İstasyonu, Çin
Tsunami sonucu evini kaybeden kadın, Japonya, 2011
Alkolik babasını yerden kaldırmaya çalışan küçük çocuk
Nazi ölüm timi, Vinnitsa, Ukrayna'daki yahudileri tek tek öldürürken (Toplam 28.000 kişi katledilmiştir), 1941