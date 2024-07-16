Sivrisineklerin ve böceklerin doğal düşman! Bu bitki mutlaka evinizde olsun

KEDİ NANESİ
Kediler, kedi nanesini severken sivrisinekler bu bitkiden nefret eder. Bu nedenle kedi nanesini bahçenize veya evinizin içinde kullanabilirsiniz. Ya da suyla karıştırıp sivrisineklerin olduğu yerlere püskürtebilirsiniz.
KASIMPATI
Kasımpatı sadece güzel çiçeklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir böcek kovucu görevi görürler. Böceklerin sevmediği piretrin adı verilen bir madde üretirler. Böcekleri kovmak için kasımpatıları diğer bitkilerin yanına ekebilir ya da çiçeklerini sıcak suya ekleyerek karışımı giysilere püskürtebilirsiniz.
NANE
Nane genellikle yemeklerde kullanılır ancak karıncaları engelleme konusunda da harika sonuçlar ortaya çıkarır. Karınca olan yerlere nane serptiğinizde sonucu hemen görebilirsiniz. Bu bitkinin yaydığı güçlü koku, istenmeyen böcekleri uzaklaştıracaktır. Nane yerine nane yağı da kullanabilirsiniz.
LAVANTA
Lavanta, pire, meyve sineği ve hamamböceğini uzaklaştıran böcek ilacında bulunan 'linalool' adlı bir bileşen içerir. Bu nedenle böcek oluşumunu engellemek için bahçenize lavanta ekebilirsiniz. Ayrıca bir avuç lavanta yaprağı alıp suyla dolu bir sprey şişesine koyabilir, karışımı cildinize veya mobilyalarınıza sıkabilirsiniz.
BERGAMOT
Arı balsamı olarak da bilinen bergamot, sinekleri ve arıları cezbeder, ancak köklerinin pestisit olarak da önemli bir rolü vardır. Ayrıca yeraltı zararlılarını uzak tutabilen timol maddesi içerirler.
ADAÇAYI
Adaçayı, sivrisineklerin ve böceklerin sevmediği karyofillen adı verilen doğal bir bileşene sahiptir. Bu bileşen yüksek ısıda daha iyi aktive olur. Bu nedenle evinizde adaçayı yakarak böceklere veda edebilirsiniz.
BİBERİYE
Biberiye yemeklere güzel bir aroma katmakla kalmıyor, aynı zamanda sivrisinekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırıyor. Böceklerden doğal yolla kurtulmak için bir litre suya bir bardak kuru biberiye ekleyin, kaynatın, soğumaya bırakın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Doğrudan cildinize veya evcil hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz.
LİMON OTU
Limon otu, sahip olduğu sitronelal bileşeni sayesinde güzel bir koku yayar ancak böcekler bu aromayı pek sevmez. Kokunun daha güçlü olabilmesi için yapraklarını ezebilir ve cildinize sürebilirsiniz.
HODAN
Bahçenizde domates veya lahana yetiştiriyorsanız, hodan en iyi arkadaşınız olacaktır. Zararlı böcekleri uzaklaştırdıkları için onları sebzelerinizin yanına ekebilirsiniz.
HODAN Bahçenizde domates veya lahana yetiştiriyorsanız, hodan en iyi arkadaşınız olacaktır. Zararlı böcekleri uzaklaştırdıkları için onları sebzelerinizin yanına ekebilirsiniz.
FESLEĞEN
Fesleğenin kokusu o kadar güçlüdür ki, hem yemeklerde ağzınızı sulandırır hem de böcekleri kaçırır. Yapraklarında 4 adet kovucu bileşen bulunur. Sivrisineklerin evinize girmesini önlemek için pencere kenarlarına biraz fesleğen koyabilirsiniz.
KADİFE ÇİÇEĞİ
Kasımpatı gibi, kadife çiçeği de piretrin içerir ve böcek kovmak için kullanılabilir. Doğal kür için bir avuç kadife çiçeği ve suyu karıştırıp 2 gün karanlık, serin bir yerde ara sıra sallayarak dinlenmeye bırakın. Sıvıyı, bir sprey şişesine koyun ve böceklerin olduğu yere püskürtün.
KEKİK
Birçok kişi yemeklerine eklemek için evde kekik yetiştirir. Ancak böcekler bu bitkinin kokusunu sevmez. Böcekleri kekik ile evden uzaklaştırmak için bir avuç kekik yaprağını ezin. Daha sonra güneşli bir yerde su dolu bir kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyip süzün ve suyu bir sprey şişesi yardımıyla böceklerin olduğu yerlere püskürtün. Ayrıca böceklerin olduğu yere kuru kekik serpebilirsiniz.
PELİN OTU
Kedi veya köpek sahibiyseniz pelin otu mutlaka işinize yarayacaktır. Bu bitki hayvanlardan pireleri uzaklaştırır. Ancak koku hayvanlara ağır gelebileceğinden fazla kullanmamaya dikkat etmekte fayda var.