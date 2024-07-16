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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 11:19

Sivrisineklerin ve böceklerin doğal düşman! Bu bitki mutlaka evinizde olsun

Yaz sıcaklarının insanları bunaltmaya başladığı sıcak havalarda birde sivrisineklerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Son derece rahatsız edici bir canlı olan sivrisineklerden kurtulmanın çok kolay bir yöntemi var. Evinizde veya odanızda bu bitkiler varsa sivrisinekler size yaklaşmıyor. İşte o bitkiler...