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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 16:25

Sivas'taki 'leylekli okulun' misafirleri geldi

Sivas'ta, bacasındaki yuvaya yaklaşık 40 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla 'leylekli okul' olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, havaların ısınmasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

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