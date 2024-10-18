Sivas'taki kaya resimleri gizemini koruyor

Mağara Köyü Muhtarı Ali Karadeniz, mağarada bulunan figürlerin tam olarak ne zamana ait olduğunu bilmediklerini fakat geçmişinin çok önceye dayandığını belirterek, "Burada bir yaşanmışlık olmuş. Sıralı insan ve hayvan geçişleri var. Geyik var, at motifi var. Mağaranın üst tarafında odalar var" dedi.