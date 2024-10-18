Sivas'taki kaya resimleri gizemini koruyor

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Mağara köyü binlerce yıllık olduğu düşünülen kaya resimleriyle dikkat çekiyor. Hangi zamanda kimler tarafından çizildiği bilinmeyen resimler görenlerin ilgisini çekiyor.
Hangi zamana ait olduğu bilinmeyen kaya mağaraların girişinde bulunan at, geyik ve sıralı insan figürlü resimler gizemini korumaya devam ediyor. Köy sakinleri resimlerin incelenip alanın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.
Mağara Köyü Muhtarı Ali Karadeniz, mağarada bulunan figürlerin tam olarak ne zamana ait olduğunu bilmediklerini fakat geçmişinin çok önceye dayandığını belirterek, "Burada bir yaşanmışlık olmuş. Sıralı insan ve hayvan geçişleri var. Geyik var, at motifi var. Mağaranın üst tarafında odalar var" dedi.