  • $28,8073
  • 31,5818
  • 1841.55
  • 7995.74

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 14:03

Sivas'ın mağara apartmanları! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.