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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 13:50

Sivas'ın 'Hobbit evleri'ne yabancı turist ilgisi artıyor

Sivas Belediyesinin 'Hobbit evleri'nden esinlenerek inşa ettiği yamaç evlerini yabancı turistler de tercih ediyor.

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