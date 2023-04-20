Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Beldesi girişinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı
İşte olay yerinden ilk görüntüler...
Kazanın, yaralananların bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Bitlis'ten Bursa'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.