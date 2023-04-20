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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:10

Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

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