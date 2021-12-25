Sırtlanların arasında tek başına kaldı! Bakın yardımına kim yetişti

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Belgesellerde tam tersini görmeye alışkın olduğumuz doğal yaşam görüntülerinde bu defa bir bufalo aslanı saldırdığına pişman etti.

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Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.

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Bufalonun geri adım atmaması üzerine 'meydan muharebesi' başladı.

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Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.

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Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanın karizmasını çizmeyi başardı.

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Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.

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'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.

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Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

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Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

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Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

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Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

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Bu sırada Red'in imdadına Tatu yetişiyor.

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Dostunun sesini duyan Tatu hızla yardıma koşuyor.

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Onu gören sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlar.

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Görüntülerin sonlarında Red ve Tatu'nun kavuşma anları ise görülmeye değer.

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İşte aslanın sırtlanlar tarafından çevrelendiği o görüntüler ve arkadaşı Tatu tarafından kurtarılma anları...

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