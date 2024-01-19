Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Yol açma ekibinde yer alan Cevher Ürek, 95'inci Şube olarak çalışmalarının devam ettiğini, Zengil Deresi'nde çığ tehlikesi olduğunu söyledi.

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Bölgede kar yağışının çok olduğunu ifade eden Ürek, "Bize verilen talimat sonucu yolları açmak için çalışıyoruz. Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor. Kar püskürme araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışıyoruz. 3 gündür çalışıyoruz, yolu yarıladık. Bugün yarın inşallah yolu açacağız" dedi.