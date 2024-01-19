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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 14:34

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 15 gündür kapalı olan Tanin Tanin Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, geçitte karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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