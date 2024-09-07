Şırnak'ta akrabalar arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta akraba ailelerin kavgasında bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyünde meydana geldi.
İddiaya göre; husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan Murat Oktay, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Oktay'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
EVİ BASTILAR
Olayın hemen ardından Murat Oktay'ın yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda L.N, N.O. ve T.O, yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.