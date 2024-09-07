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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2024 Cumartesi 15:28

Şırnak'ta akrabalar arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta akraba olan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Murat Oktay isimli adam yaşamını yitirdi. Oktay'ın ailesi olay üzerine husumetli oldukları ailenin evini bastı. Burada da üç kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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