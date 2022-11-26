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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 16:05

Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takılan takı dudak uçuklattı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı köyünün Irak sınırında, 25 yaşındaki Kerem Enc ve 23 yaşındaki Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli davetlilere, 350 kilo etli yemek ikram edildi. Çifte, düğünde 500 bin TL 300 bin TL'lik altın takıldı.

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