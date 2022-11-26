Şırnak'ta 5 bin kişilik aşiret düğünü! Takılan takı dudak uçuklattı

1 / 11

Uludere'nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü yapıldı. Düğüne ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin kişi katıldı.

2 / 11

Davetlilere, 350 kilo etli yemek dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu.

3 / 11

Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi. Gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

4 / 11

Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

5 / 11

Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

6 / 11



7 / 11



8 / 11



9 / 11



10 / 11

