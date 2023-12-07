Sinop'ta öğrenciler karikatürleriyle barış mesajı veriyor

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Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan, Boyabat Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Karikatür Atölyesi'nde ve Halk Eğitim Merkezi'nde de eğitim veren Aşkın Ayrancıoğlu, yaklaşık 20 yıldır ilçesinde karikatür konusunda farkındalık oluşturdu.

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İlçede çocuklara karikatürü sevdiren Ayrancıoğlu'nun, en son iki öğrencisi barış mesajı verdikleri karikatürlerle dünya birincisi oldu.

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Katıldığı yarışmalarda çoğu uluslararası 120'nin üzerinde ödülü olan, 2012'de yılın öğretmeni, 2018'de Çin'de dünyanın en iyi mizahçısı seçilen Ayrancıoğlu, AA muhabirine, öğrencilerinin bugüne kadar birçoğu uluslararası olmak üzere 20'si dünya birinciliği, 400'ün üzerinde ödül kazandıklarını söyledi.

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"Dünyaya barış mesajı verdik" İtalya'da Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu 27. uluslararası karikatür yarışmasında iki öğrencisinin dünya birinciliği ödülü aldığını kaydeden Ayrancıoğlu, bu ödülleri alırken aynı zamanda dünyaya barış mesajı verdiklerini vurguladı.