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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 17:17

Sinop'ta öğrenciler karikatürleriyle barış mesajı veriyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler çizdikleri ve dünya birinciliği elde ettikleri savaş karşıtı karikatürleriyle, barış ve kardeşlik mesajları veriyor.

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