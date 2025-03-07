Sinop'ta heyelanda oluşan gölet havadan görüntülendi

<p>İlçenin Düz köyünde önceki gün oluşan heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. </p><br><p>Jandarma ekiplerince güvenlik noktası oluşturulan köyde, heyelan bölgesine yetkililer dışında girişlere izin verilmiyor.</p><br><p>Heyelan sonrası köy içerisinden geçen derenin akış yönü toprakla kapandı. Bölgede oluşan gölet dronla havadan görüntülendi.</p><br><p>Heyelan dolasıyla Düz köyü ile Cayla Mahallesi arasındaki bağlantı yolu da su altında kaldı.</p><p><br></p><p>Cayla Mahallesi'ne ulaşım alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.</p><br>