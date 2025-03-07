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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2025 Cuma 17:11 |

Sinop'ta heyelanda oluşan gölet havadan görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ve 3 evin yıkıldığı heyelan sonrası bölgede oluşan gölet dronla görüntülendi.

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