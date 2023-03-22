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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:34

Sinop'ta elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildi.

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