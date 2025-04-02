Sinop'ta çıkmaya başladı! Sadece birkaç ülkede var

Türkiye'de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen, dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan ve geçen yıllarda Türkiye'de ilk defa Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kurulan bir serada üretimi yapılan 'kuzugöbeği mantarı' Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkmaya başladı.
Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.
Bu mantar, odunsu malzemelerle beslenen bir parazit mantardır. Ağaçların köklerinde veya dalında, çürümüş veya zayıf düşmüş bitki materyallerinde gelişebilir.
Bu mantar türü, sıcaklık ve nem oranının yüksek olduğu yerlerde daha iyi gelişir, bu yüzden ılıman iklimlerde yaygın olarak bulunur.