Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $37,9253
  • 41,2136
  • 3813

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2025 Çarşamba 17:30 |

Sinop'ta çıkmaya başladı! Sadece birkaç ülkede var

CT-21-0408Sinop'un Boyabat ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte kuzu göbeği (höbelen) adı verilen mantar cinsleri toprağın yüzeyine çıkmaya başladı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.