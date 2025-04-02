Sinop'ta çıkmaya başladı! Sadece birkaç ülkede var

Türkiye'de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen, dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan ve geçen yıllarda Türkiye'de ilk defa Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kurulan bir serada üretimi yapılan 'kuzugöbeği mantarı' Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkmaya başladı.