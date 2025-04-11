Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0736
  • 43,0928
  • 3941.43

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 16:48 |

Sinir ve stresi azaltıp, astım gibi hastalıklara iyi geliyor

Diyarbakır'da sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiği ve çocuklarda diş çıkarmaya yardımcı olduğu iddia edilen kehribar taşından yapılan tespih ve kolyelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.