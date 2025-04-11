Sinir ve stresi azaltıp, astım gibi hastalıklara iyi geliyor

Diyarbakır'da vatandaşlar, şifalı olduğuna inanılan kehribar taşından tespih ve kolye yaptırıyor. Farklı tespih çeşitleri ve kolyeler satan Ömer Sapmaz, kehribar taşının sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiğini, çocuklarda da diş çıkarmaya yardımcı olduğunu söyledi.
ORİJİNAL KEHRİBAR NASIL ANLAŞILIR?
Sapmaz, kehribar taşının orijinal olup olmadığının anlaşılması için tuzlu suya konulduğunu belirterek, taş üste çıkarsa orijinal, suyun altına inerse sahte olduğunu söyledi.