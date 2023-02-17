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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 15:41

Singapurlu arama kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası 10 gün boyunca arama kurtarma faaliyetleri yürüten Singapur Sivil Savunma Birliği alkışlarla ülkesine döndü.

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