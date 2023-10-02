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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 16:19

Şile'de Koca Dere taştı bazı evler sular altında kaldı! Havadan görüntülendi

Şile Ağva'da bulunan Koca Dere, İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle taştı, bungalovlar ile bazı evler sular altında kaldı.

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