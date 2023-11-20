  • $28,767
  • 31,4641
  • 1818.23
  • 7966.81

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 16:18

Şile'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor

Şile'de dün şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.