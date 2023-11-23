Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi! 3 işçi hayatını kaybetti

Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

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Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.