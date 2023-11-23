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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:01

Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi! 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

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