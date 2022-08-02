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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 11:51

Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye geziyor

Siirt'te jandarma ekipleri, hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık hırsızlarına karşı drone ile denetim yapıyor.

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