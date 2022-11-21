Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

1 / 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

2 / 5

17 il için yapılan sarı ve turuncu kodlu uyarının ardından şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

3 / 5

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.

4 / 5

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.