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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:07

Şiddetli rüzgar Harem Otogarı'nda çatı uçurdu! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

İstanbul'da etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Harem Otagarı'ndaki yazıhanenin çatısı uçtu.

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