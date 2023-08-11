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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 17:28

Sıcaktan etkilenen hayvanları böyle serinlettiler! Besicilerin sıcakla mücadelesi kameralara yansıdı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bayburt'un Demirözü ilçesinde besiciler öğle saatlerinde sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını derede, küçükbaş hayvanlarını da ağaç diplerinde serinletiyor.

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