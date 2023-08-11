Sıcaktan etkilenen hayvanları böyle serinlettiler! Besicilerin sıcakla mücadelesi kameralara yansıdı

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Kentte zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.

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Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde yaşayan besiciler, güneşe maruz kalarak sıcak havadan etkilenen küçükbaş hayvanlarını ağaç diplerine sokarak serinlemelerini sağlıyor.

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Besicilerden Ünal Şeker, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını hatta sıcak havanın zaman zaman hastalanmalarına dahi neden olduğunu söyledi.

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Bu nedenle hayvanların öğle saatlerinde ağaç diplerinde serinlemeye geçtiklerini ifade eden Şeker, "Sıcak onlar da bunalıyor. Onlar da biz de ağaç dibinde uyuyoruz, serinliyoruz" dedi.

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Küçükbaş hayvanlar ağaç diplerinde serinlerken büyükbaş hayvanlar ise genellikle sulu dereleri tercih ediyor. Suya giren büyükbaş hayvanlar sıcak havada bir süre kalarak böyle serinliyor.