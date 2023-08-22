Sıcaklık dışarda 35 içerde 0 derece! Peynir üreticileri ürünlerini aylarca bu mağarada muhafaza ediyor

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Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve yıllardır peynir ambarı olarak işletilen kaya mağara dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının güneşte 35 dereceyi bulduğu Sivas'ta bu mağarada ise sıcaklık 0 dereceye kadar düşüyor. Çevre illerde ve ilçelerde peynir üreticileri ürünlerini bu mağarada muhafaza ediliyor.

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Peynir otelinin işletmeciliğini yapan Sezer Kaleli, dede mesleğini yaşattığını belirterek, "Buranın doğal bir kliması, soğutucusu var. Yazları 0 dereceye düşüyor, kışın da ısınıyor. Burası 2 bin 500 yıllık mağara. El işçiliği var burada, çivilerle oyulmuş.

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Yaklaşık 100 yıldır bizde. Eskiden buzdolabı olmadığı için o maksatla kullanılmış. Vatandaşlar buraya bozulacak malzemelerini, kıymasını, peynirini yaz aylarında getirirler, aynı bu düzen kira alınırmış" dedi.

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Vatandaşların mağaraya ilgi gösterdiğini söyleyen Kaleli, "Peynir oteli olarak geçiyor. Erzincan'dan, çevre illerden, köylerden peynir getiriyorlar. Peynir çabuk bozulan bir yiyecek. Köyde yapıyorlar, getiriyorlar. 2 ila 3 ay bakıyoruz. Daha sonra kira karşılığında peynirin başını bekliyoruz.

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Burada belirli bir ücret karşılığında muhafaza ediyoruz, bir nevi emanetçiyiz aslında. Buzdolabına, dondurucuya koyan vatandaş önümüzdeki sene daha koymuyor. Burada aldığım lezzeti buzdolabında alamıyorum diyor. Buzdolabından çıkardığında peynir kremşanti gibi oluyor. Buradan aldığı zaman ağzında eriyor. Burası peynire ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu.

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Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların peynirleri getirmeye başladığını ifade eden Sezer Kaleli, "Buranın 12 tane odası var. 12 odayı da dolduruyoruz. 10'uncu ayda da herkesin peynirini geri veriyoruz. 12 odamız da doluyor. Hava üfleyen bir yer var.