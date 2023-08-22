  • $27,2152
  • 29,6578
  • 1663.63
  • 7806.38

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 13:04

Sıcaklık dışarda 35 içerde 0 derece! Peynir üreticileri ürünlerini aylarca bu mağarada muhafaza ediyor

Sivas'ta binlerce yıl önce oyulduğu düşünülen mağara, peynirlere ev sahipliği yapıyor. Peynir üreticileri ürünlerini aylarca bu mağarada muhafaza ediyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.