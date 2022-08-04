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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 09:50

Sıcak havaların etkisiyle uçan böcek istilası başladı! Vatandaşlar gece dışarı çıkamadı

Şırnak'ta sıcak havaların etkisiyle uçan böcek istilası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar gece dışarı çıkamadı.

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