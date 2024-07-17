Sıcak havadan bunalanlar buraya akın ediyor! Hava sıcaklığı 13 ila 20 derece arasında

Biz alıştık, giymesek oluyor ama misafirlerimiz mutlaka polar giyiyorlar. Yaz aylarının sıcağında bile giyiliyor. Şu anda şehir merkezi 35 derece ise burası şu anda 20 derece. Yani burası serin bir yer her zaman serin bir yer" ifadelerini kullandı.