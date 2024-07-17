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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:31

Sıcak havadan bunalanlar buraya akın ediyor! Hava sıcaklığı 13 ila 20 derece arasında

Hava sıcaklıklarının arttığı Düzce'de vatandaşlar serinlemek için Sinekli Yaylası'na çıkıyor.