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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:14

sıcak hava balonu kayalıklara acil iniş yaptı! Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi

Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı.

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