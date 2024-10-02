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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2024 Çarşamba 13:53

Şeytanın bile aklına gelmez! Dolandırıcıların yeni oyunu

Osmaniye'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına 500 liralık hediye çeki dağıtan şüpheliler, hediye çeki karşılığında vatandaşların kimlik bilgilerini toplayıp, videolarını çekti. Şüpheliler, bu kimlik bilgileriyle vatandaşlar adına banka hesabı açıp, işlem yaptı. Mağdur vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 8 şüpheli kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı.