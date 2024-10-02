Şeytanın bile aklına gelmez! Dolandırıcıların yeni oyunu

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI





Dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Osmaniye Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında 5 bin 192 mağdurun ifadesinin alındığı belirtilerek, mağdur vatandaşların herhangi bir maddi zararının olmadığı bildirildi.