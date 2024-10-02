Şeytanın bile aklına gelmez! Dolandırıcıların yeni oyunu

Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına hediye çeki dağıtan şüpheliler, kimlik bilgilerini aldıkları vatandaşların adına izinsiz şekilde banka hesabı açtı.
HEDİYE ÇEKİ KARŞILIĞINDA VİDEO
Olay Osmaniye'de yaşandı.
Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına hazırlanan 500'er liralık market çekleri 12 bin 500 vatandaşa dağıtıldı.
İddiaya göre hediye çeki karşılığında vatandaşların kimlik bilgileri alındı, bazılarının da videoları çekildi.
HESAP AÇIP, İŞLEM YAPTILAR
Şüphelilerin kimlik bilgilerini aldıkları vatandaşlar adına bankalarda hesap açtığı öne sürüldü.
Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, yapılan incelemede açılan bazı hesaplarda para giriş çıkışları olduğunu belirledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B. kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Filiz A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler, ifadelerinde, banka hesapları açılmasıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.