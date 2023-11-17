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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:06

Seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yandı! Minibüs kullanılamaz hale geldi

Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

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