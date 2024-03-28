  • $32,3937
  • 35,0867
  • 2325.07
  • 9079.97

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:02

Seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı! 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.