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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 10:01

Serinlemek isteyenleri bekleyen gizli tehlike! 'Rip akıntısı' uyarısı

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bu günlerde Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerden vatandaşlar, serinlemek için Akdeniz'e kıyısı bulunan Hatay'a akın ediyorlar. İl dışından tatil amaçlı gelen ve bölge hakkında bilgisi olmayan vatandaşları bekleyen gizli tehlikeyse 'rip akıntısı' oluyor.

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