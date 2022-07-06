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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:15

Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları restore ediliyor! Büyüklüğüyle dikkat çekiyorlar

Selimiye Camisi'nin restorasyonu kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısı da elden geçiriliyor.

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