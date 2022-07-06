Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları restore ediliyor! Büyüklüğüyle dikkat çekiyorlar

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı restorasyona alınan Selimiye Camisi'nin asırlık kapılarının elden geçirilmesine başlandı.

Türk-İslam eserlerinin mabedi Selimiye'nin restorasyonu kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısı da bakıma alındı.

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Bir kanadı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar, menteşelerinden sökülüp dış avluda oluşturulan marangozhaneye taşındı.

Kapılardaki menteşe, rozet, kilit, kanca gibi tüm madeni aksamlar, korozyon hasarı giderildikten sonra projesine uygun boyanacak. Eksik madeni aksamlar tamamlanacak.

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Alt seren kısımlarında nemden dolayı oluşan aşınma ve çürüme hasarlarının onarılmasının ardından kapılar, böceklenmeye karşı ilaçlanacak, gomalak cila ile cilalanacak.

Yine kapılardaki eksik kündekari kısımları uygun malzeme ve teknikle projesine uygun tamamlanacak.