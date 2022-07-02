Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı! MSB görüntüleri yayınladı

MSB'den, Göktürk-1 Uydusu ile çekilen fotoğrafların hasar tespit çalışmalarında kullanılması için paylaşıldığı açıklandı.

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Açıklamada şu detaylar yer aldı:





"Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetlerimiz tarafından Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüler, Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanıma hazır hâle getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı."