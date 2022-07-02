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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 14:21

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı! MSB görüntüleri yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kastamonu'daki sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri tarafından Göktürk-1 uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı.

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