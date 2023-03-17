Sel faciasının boyutu otoparkta ortaya çıktı

Selin getirdiği balçığın ev ve iş yerleri ile sokaklardan temizlenmesi için iş makineleri yardımıyla yürütülen temizliğe farklı illerden gelen ekipler de destek veriyor.

Pompalarla yapılan tahliye çalışmalarını takip eden araç sahipleri de otoparka girerek kullanılamaz hale gelen araçlarını inceliyor

Otomobilini inceleyen vatandaşlardan Kadri Özer, tüm ekiplerin su tahliyesi ve temizlik için gayret gösterdiğini söyledi.

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Selin otoparkta büyük maddi hasara neden olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:





"Asrın felaketi bir deprem yaşadık, ikinci bir felaket daha geldi. Bir anda, 8 dakikada bu tesis suyla doldu. Otoparkçılar canını zor kurtardı. Yapacak bir şey yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valimiz, Belediye Başkanımız incelemelerde bulundu, gerekli desteğin verileceğini, mağduriyetlerin giderileceğini söylediler. Allah hepsinden razı olsun. Belediyesiyle AFAD'ıyla, komşu illerden gelen ekiplerle çalışıyorlar. Sonuç bu, yapacak bir şey yok, sel hiçbir şey dinlemiyor."