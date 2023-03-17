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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 16:47

Sel faciasının boyutu otoparkta ortaya çıktı

Depremden sonra sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ediyor. Kentte sular pompalarla çekilirken otoparktaki görüntü faciayı gözler önüne serdi.

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