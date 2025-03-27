Şekerlemeciler bayram mesaisinde

Sadece Edirne'den değil Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını anlatan Meriç, "Bayramda misafirlere ikram edebileceğimiz, tarihimizden gelen lezzetleri yapıyoruz. Badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, deva-i misk helvası, kallavi yani tarihimizde ne kadar güzellikler varsa Türkiye'nin sofralarına yetiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.