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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 15:22 |

Şehir hayatına 5 ay dayanabildi! Köyüne dönüp kendi işini kurdu

Kırıkkale'de şehir hayatına alışamayan 33 yaşındaki Menderes Öcal, 5 ay sonra köyüne dönerek yeniden hayvancılık yapmaya başladı. Köyde yaşamanın daha avantajlı olduğunu belirten Öcal, 'Devletin desteğiyle, bizim emeğimizle bir yerlere varmaya çalışıyoruz' dedi.

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