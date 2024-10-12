Savunması bu kadar da olmaz dedirtti! Yengesini dövüp eve molotofkokteyli attı

Adana'da yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli ile saldıran Mert Yiğit Öztürk, tutuklandı.
Olay, 9 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir'de yaşandı.
İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine döndü.
Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk teklifi reddetti.
Bunun üzerine Eren Öztürk'ün kardeşi Mert Yiğit Öztürk ile arkadaşı 17 yaşındaki M.S. ile yengesinin evine gitti.
Öztürk, tartıştığı yengesini dövüp, evden ayrıldı.
Bir süre sonra tekrar adrese giden Öztürk, molotofkokteyli ile Osman G.'nin evini kundaklayıp, kaçtı.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fadime Öztürk tedavisi sonrası taburcu edilirken, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Yiğit Öztürk ile M.S.'yi sokakta yürürken yakaladı.
PİŞKİN SAVUNMA: ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR
Polis merkezine götürülen şüphelilerden Öztürk, ifadesinde, "Evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir." dedi.
Olayın ardından sinirlenip dışarı çıktığını anlatan saldırgan, "Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım." diye konuştu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Öztürk tutuklandı, M.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.