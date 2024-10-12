Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,3054
  • 37,5445
  • 2928.22
  • 8876.22

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:05

Savunması bu kadar da olmaz dedirtti! Yengesini dövüp eve molotofkokteyli attı

Adana'da ağabeyini terk eden yengesi Fadime Öztürk'ü dövüp, kadının evine molotofkokteyli atan Mert Yiğit Öztürk, tutuklandı. Öztürk ifadesinde, “Tartışma çıktı ancak kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir.” dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.