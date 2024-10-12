Savunması bu kadar da olmaz dedirtti! Yengesini dövüp eve molotofkokteyli attı

İddiaya göre eşi Eren Öztürk'ten bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk, babası Osman G.'nin evine döndü.

Öztürk, telefonda konuştuğu eşinden eve dönmesini istedi ancak Fadime Öztürk teklifi reddetti.